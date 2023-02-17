Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş merkezli deprem riskli yapıların tehlikesini gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 17.2.2023 17:35 Son Güncelleme: 17.2.2023 17:43

Kahramanmaraş merkezli deprem riskli yapıların tehlikesini gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde hasara ve çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına metruk ve riskli yapıları yıkıp, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı, sağlıklı, modern binaların yapımını sürdürüyor. Bu doğrultuda etkin çalışmalar yapılması için 2021 yılının Temmuz ayında Riskli Yapılar Birimi kurulmuştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kahramanmaraş merkezli deprem riskli yapıların tehlikesini gözler önüne serdi

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mart ayı itibarıyla ilçede riskli tespiti yapılmış, tahliye ve yıkımı gerçekleştirilmemiş toplamda 464 yapı bulunuyordu. Vatandaşların daha sağlam ve sağlıklı binalarda yaşaması hedefi doğrultusunda an itibariyle bu yapılardan geriye sadece 13 adet yapı kaldı. Bu 13 adet yapının mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları gereği yıkım henüz gerçekleştirilemedi ve mahkeme süreçleri de takip ediliyor.

186 RİSKLİ YAPI TAKİP ALTINDA

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Eyüpsultan ilçesi genelinde aktif riskli yapı sayısı 186 adet olup bu yapıların da kanunun vermiş olduğu tahliye ve yıkıma ilişkin süreçleri takip altında. Kanunun vermiş olduğu süresi içerisinde yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkılmaya devam edilecek" denildi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem riskli yapıların tehlikesini gözler önüne serdi
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