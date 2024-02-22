AYM’den Can Atalay Kararı! Can Atalay için yapılan başvuru reddedildi

TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü. CHP, TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali istemiyle başvuruda bulundu.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurul gündeminde CHP'nin ve Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu görüştü. Başvuruda, "Anayasa'nın başlangıç, 2, 6 ve 153. maddeleri uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılması" ve bunun AYM tarafından tespit edilmesi talep edilmişti. AYM, istemin karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi.

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