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Haberler Galeri İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti
Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 06:28

İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından düzenlenen İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısının hedefinde Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin olduğu iddia edildi. Teröristlerin, mahkeme heyetini rehin alıp canlı yayın açarak Can Atalay kararı üzerinden yargı mensuplarına gözdağı vermeyi amaçladığı belirtildi.

İLKER TURAK
İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Yargıtay'ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onamasının ardından Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı vermiş, gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise karar vermesi için dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Bunun üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 üye hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

Atalay'ın ikinci kez bireysel başvurusunda da Yargıtay kararını değiştirmemiş ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetmişti. Daire, kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar vermişti. Bu gelişmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği, okunan kararın ardından düşürülmüştü.

İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINDAN SONRA TERÖR SALDIRISI

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek 'Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım' demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

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