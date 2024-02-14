Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
06:28
İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti
DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından düzenlenen İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısının hedefinde Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin olduğu iddia edildi. Teröristlerin, mahkeme heyetini rehin alıp canlı yayın açarak Can Atalay kararı üzerinden yargı mensuplarına gözdağı vermeyi amaçladığı belirtildi.