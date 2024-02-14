İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! 6 gün sonra gerçekleşti

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINDAN SONRA TERÖR SALDIRISI

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmek 'Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım' demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" paylaşımında bulunmuştu.