Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) özgürlük istedikleri kimler? Can Atalay'a ve teröristlere alan açtılar: İşte o skandal kararlar!

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararlarını fırsat bilen ve terörü normalleştirmeye çalışan provokatif lobiler AYM'nin ilgili kararları üzerinden fırtına kopararak kirli gündemlerini algı operasyonları üzerinden kamuoyunun gündemine taşıma çabasına girişti.

AYM'nin teröre alan açar nitelikteki kararları ise son dönemde büyük tepki çekti

"AYM, ÇAĞLAYAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST İÇİN HAK İHLALİ VERDİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son dönemdeki skandal kararlar ve tepki çeken uygulamalar ile ilgili bugün, "Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimler tarafından savunulduğu, yazdığı mektubu okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur. Çağlayan Adliyesi'nde öldürülen bir terörist için AYM'nin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM, adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır." değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, "AYM, tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.