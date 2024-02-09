Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) özgürlük istedikleri kimler? Can Atalay'a ve teröristlere alan açtılar: İşte o skandal kararlar!

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararlarını fırsat bilen ve terörü normalleştirmeye çalışan provokatif lobiler AYM'nin ilgili kararları üzerinden fırtına kopararak kirli gündemlerini algı operasyonları üzerinden kamuoyunun gündemine taşıma çabasına girişti.
AYM'nin teröre alan açar nitelikteki kararları ise son dönemde büyük tepki çekti
"AYM, ÇAĞLAYAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST İÇİN HAK İHLALİ VERDİ"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son dönemdeki skandal kararlar ve tepki çeken uygulamalar ile ilgili bugün, "Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimler tarafından savunulduğu, yazdığı mektubu okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur. Çağlayan Adliyesi'nde öldürülen bir terörist için AYM'nin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM, adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır." değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, "AYM, tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.
Peki; AYM'nin özgürlük isteyerek skandal hak ihlali kararı verdikleri ve arkasındaki kirli yapı kimlerden oluşuyor? Daha önce başka hangi eylemler/suçlar için hak ihlali verdiler?
iŞTE SKANDALLARIN PERDE ARKASI!
GEZİ PROVOKASYONUNUN BAŞ AKTÖRÜ CAN ATALAY!
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
AYM'DEN CAN ATALAY İÇİN HAK İHLALİ KARARI
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.
TERÖR SUÇLUSU DEMİRTAŞ'A DA HAK İHLALİ VERDİ
Eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruda ise Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.
DHKP-C'Lİ TERÖRİST EMRAH YAYLA HAKKINDA ŞOKE EDEN "HAK İHLALİ" KARARI!
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi olan Emrah Yayla hakkında Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Örgütün bombacısı Emrah Yayla'nın cezaevinde aldığı disiplin suçuna itirazıyla başlayan süreçte, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığını, Yayla'nın SEGBİS bağlantısını ise Anayasa Mahkemesine kadar taşıdığı belirlendi. AYM daha önce SEGBİS'in hukuka uygunluğu ile ilgili kendi kararı olmasına rağmen DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla'nın "hakkı ihlal edilmiştir" dedi.
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AYM'NİN SKANDAL KARARI 793 ŞEHİDİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI
Anayasa Mahkemesi (AYM) teröre destek veren sözde "Barış Bildirisi'ne" imza atan 40 akademisyenle ilgili de hak ihlali kararı vermiş, söz konusu karar şehit aileleri ve gazilerin yüreğini burkmuştu.
AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın daha önce aldığı tartışmalı ve skandal kararlar ise şu şekilde:
DÜNDAR RAPORUNU YAZAN İSMİ ÖDÜLLENDİRDİ
Devlete katil demeyi ve terör örgütüne destek bildirisini ifade özgürlüğü olarak kabul eden Zühtü Arslan'ın 22/2/2019 tarihinde de AYM'ye genel sekreter olarak firari Can Dündar'ın tahliyesi için rapor yazan hakim Murat Şen'i görevlendirmişti.
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CAN DÜNDAR'IN TAHLİYESİNİ SAĞLADI
Zühtü Arslan, MİT tırları ile ilgili Cumhuriyet gazetesi tarafından 29 Mayıs 2015'te atılan ihanet manşeti ardından FETÖ işbirlikçiliği, darbe ve casusluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konan Can Dündar ve Erdem Gül'ün hak ihlaline uğradıkları yönünde karar verilmesini sağlamıştı. Vatan haini Can Dündar'ın tahliyesinin önünü açan ve bunu hemen kamuoyu ile paylaşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın gerekçesi yazılmayan bu karar nedeniyle büyük tepki çekmişti.
FETÖ'CÜ POLİSLERİ KORUYAN İFADELER VERMİŞTİ
AYM'nin başkanı Arslan'ın, emniyetteki FETÖ yapılanmasına ilişkin 2010'da başlatılan soruşturma kapsamında da müfettişlere örgütü aklayan bir ifade verdiği gündeme gelmişti. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın "Haliç'te Yaşayan Simonlar" kitabında Fetullah Gülen yandaşlarının Emniyet'te örgütlendiğini ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu yazmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Dönemin Polis Akademisi Başkanı Zühtü Arslan'ın da "Bilgisine başvurulan kişi" sıfatıyla ifadesine istendi.
TERÖRİST YAYLA'YA VE PINAR BİRKOÇ'A KİMLER 'DESTEK' VERDİ?
Çağlayan'daki alçak terör saldırısı sonrası TİP'in Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir, teröristlere açık açık güzellemede bulunarak terörün yanında saf tuttuklarını adeta ilan etti. Ulaş Özdemir, sosyal medya hesabı X ve Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Ulaş Özdemir X hesabından "Devrim şehitleri onurumuzdur" derken, Instagram hesabından ise "Kahramanlar Ölmez" vurgusu yaptı. Söz konusu skandal paylaşımlara sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
GERGERLİOĞLU VE TANRIKULU CEZAEVİNDEN KURTARMAK İÇİN YARIŞA GİRMİŞLER
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaparak cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği ortaya çıktı. Öte yandan etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç'un cezaevinde kovid olduğunu söyleyen Gergerlioğlu 'genç öğrenci' diyerek savunduğu görüntüleri ortaya çıktı.
Teröristlere yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırı yaparken etkisiz hale getirilen Emrah Yayla'nın 'işkenceye maruz kaldığı'nı iddia ettiği mektubunu TBMM gündemine taşıdı.
TERÖRİSTİN MEKTUBUNU CHP YANDAŞI CUMHURİYET YAYINLANMIŞ!
Terör saldırısının ardından polis tarafından öldürülen DHKP-C'li isimlerden Pınar Birkoç'un cezaevinde bulunduğu dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2018 tarihinde terör sempatizanı sözde gazeteci Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlanan "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı haber Cumhuriyet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
TERÖRİSTE ADETA KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞLER
DHKP-C üyesi Pınar Birkoç'un birden fazla kez cezaevinden Cumhuriyet'e demeç verdiği öğrenildi. 2019 yılında "Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde" başlığıyla ikinci haberin de yayınlandığı ortaya çıktı.
SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDENLERİN SÖYLEŞİSİNİ YAYINLAMIŞLARDI
Cumhuriyet teröristlerin demeçlerini yeni yayınlamıyor. DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında şehit etmeden önce Cumhuriyet Gazetesi'ne söyleşi vermişti. Ahmet Şık ise bu görüşmeyi övücü bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfalarına taşımıştı.