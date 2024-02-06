Çağlayan’daki terör saldırganları ve diğer alçaklara güzelleme: DHKP-C’nin medya ve siyasi ayağı ortaya çıktı! İşte Gezi Provokatörü Can Atalay’ın arkadaşları

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve burada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yla ilgili daha önce fondaş medya tarafından güzelleme niteliğinde haberler yapıldığı dikkatleri çekti. Skandal gün boyunca sosyal medyanın sıkça konuşulan konularından biri oldu.

Gezi Provokatörü Can Atalay'ın arkadaşları olarak da bilinen isimlerin (Barış Atay, Sera Kadıgil, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Ahmet Şık, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba) ise yine daha önce DHKP-C'li birçok terörist ve alçağa yönelik devlete karşı gelen tutumları tekrar gündeme gelir oldu.

Biz de; Sabah.com.tr olarak arşivleri tek tek inceleyerek; DHKP-C'nin medya ve siyasi ayağını en net biçimde ortaya koyduk.

İŞTE O SKANDALLAR VE ŞOKE EDEN DETAYLAR

DHKP-C terör örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında Halkın Hukuk Bürosu'na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik de aynı bölmede yakalandı. Timtik cezaevinde başladığı eylemde hayatını kaybetti. Ölümü ardından sosyal medyada CHP'li siyasetçi ve gazeteciler Timtik'e sahip çıkan mesajlar paylaştı.

(Gürsel Tekin)

(Yılmaz Özdil)

DHKP-C talimatıyla açlık grevine başlayan ve ölen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'in ardından paylaşım yapan CHP'li Devrim Barış Çelik, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.

DHKP-C SORUŞTURMALARINDA İTİRAFÇILARDAN ŞOK İFADELER: CHP'Lİ BELEDİYELERDEN TERÖRE YARDIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerden yardım aldıklarını iddia etti.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıktı.

CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi

TERÖRİSTE ANMA MESAJI

İSKİ Daire Başkanı Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında DHKP-C'li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'YE DESTEK VERDİLER! SANATÇILAR AMA TERÖRÜ DESTEKLİYORLAR

DHKP-C terör örgütünün uzantısı Grup Yorum'un üyelerinden İbrahim Gökçek, cezaevinde başlattığı açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

MELTEM CUMBUL: Sanatçı Meltem Cumbul, sosyal medyadan paylaşan destek videosunda, "Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek 320. gündür ölüm orucunda. Ölüm orucunu bırakmak için talebi ise bir konser vermek. Bu konser için ise bir tarih. Bu kadar!" dedi.

PINAR AYDINLAR: Halk Sanatçısı Pınar Aydınlar ise "Yüreği dağdır, halk sanatçısı canımız. Talepleri karşıla, İbrahim yaşasın" diye iletiler paylaştı. Ayrıca HDP'li Leyla Güven'in bir milletvekilinin sanatçılardan oluşan destek videosunu paylaştı.

ATİLLA TAŞ: Fetullahçı Terör Örgütü'nden hüküm giymiş olan Atilla Taş ise "Türkülerden kimseye zarar gelmez. Bir insanı yaşat ki, bütün insanlık yaşasın! #SesiDuyİbrahimYAŞASIN" dedi.

DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ SANIĞI ÖLDÜ: CHP'Li YEŞİM AĞIRMAN DEVLETİ SUÇLADI

DHKP-C terör örgütü sanığı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başladığı ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bıraktı. Gökçek, tedavi için kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman "Acımız büyük!" mesajı paylaştı. Mesajında "Bu bir cinayettir. Üstelik faili belli bir cinayet" diyerek devleti suçladı adeta teröre destek verdi. DHKP-C'nin talimatı üzerine ölüm orucuna başlayan Gökçek'in ölümünün müsebbibinin DHKP-C olduğunu gizledi.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI'NDAN SKANDAL ÇAĞRI! DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video

İBB ÇALIŞANI TERÖRİSTLERE ÖVGÜ YAĞDIRDI

CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü'nün eski başkanı ve İBB Boğaziçi A.Ş'de Eğitim Sorumlusu olarak çalışan Tayfun Zorlu, görevi başındayken şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine olayın ardından "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak' mesajıyla teröristlere ve eylemlerine destek mesajında bulunduğu görüldü.

DHKP-C TERÖRÜNÜ ÖVEN İBB ÇALIŞANI: EDA EZGİ YILDIZ

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı.

ALÇAK İFADELER KULLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmeden önce DHKP-C'li teröristler tarafından alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullanmıştı.



Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren iki kadın terörist, sırt çantalarındaki bombayla yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. O teröriste, CHP'nin özgürlük istediği ortaya çıktı.

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POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE CHP "MAĞDUR BİR GAZETECİ" DİYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı tutuklu ve hükümlü gazeteciler raporunda Dilşah Ercan'a da yer verdikleri, "Dünya'nın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye" diyerek terörist için özgürlük istedikleri ortaya çıktı. Raporda yer verilen teröristin bilgi bölümüne İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı belirtilirken "sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı" ibaresi dikkat çekti.

TERÖRİSTİN MEKTUBUNU CHP YANDAŞI CUMHURİYET YAYINLANMIŞ!

Terör saldırısının ardından polis tarafından öldürülen DHKP-C'li isimlerden Pınar Birkoç'un cezaevinde bulunduğu dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2018 tarihinde terör sempatizanı sözde gazeteci Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlanan "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı haber Cumhuriyet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

TERÖRİSTE ADETA KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞLER

DHKP-C üyesi Pınar Birkoç'un birden fazla kez cezaevinden Cumhuriyet'e demeç verdiği öğrenildi. 2019 yılında "Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde" başlığıyla ikinci haberin de yayınlandığı ortaya çıktı.

CUMHURİYET İNTERNETTEN APAR TOPAR KALDIRDI

Terör örgütü DHKP-C'li saldırganların İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırısı sonrasında kimliklerinin ortaya çıkması ardından Cumhuriyet Gazetesi ise apar topar Pınar Birkoç ile yapılan haberlerin içeriğini gazetenin internet sitesinden kaldırdı. Sosyal medyada ise ekran görüntüleri alan vatandaşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin teröristin mektuplarını yayınlamasından dolayı tepki gösterdi.

Öte yandan, Çağlayan Adliyesi'nde terör eylemi düzenleyen DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un mektubunu Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yapan Sibel Bahçetepe'ye İstanbul Tabip Odası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ödül verildiği ortaya çıktı.

DEM'Lİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU VE CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMIŞ



DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 2019'da cezaevinde bulunan terörist Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Gergerlioğlu, Yayla'nın annesi Zeynep Yayla'nın ifadelerini paylaşan Gergerlioğlu, "Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insani mi @adalet_bakanlik ? Mahpuslar robot mu..!? 'Bolu F tipindeki Oglum Emrah Yayla'nin hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır. Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor.Zeynep Yayla'" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTİ 'GENÇ ÖĞRENCİ' DİYEREK SAVUNMUŞ

Gergerlioğlu'nun bir diğer skandalı ise Pınar Birkoç hakkında oldu. Gergerlioğlu Meclis'te de de basın açıklaması yaparak teröristlere sahip çıktı.

Teröristlere yakınlığıyla bilinen ve terörist cenazelerine katılmaktan geri kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırı yaparken etkisiz hale getirilen Emrah Yayla'nın "işkenceye maruz kaldığı" yönündeki mektubunu TBMM gündemine taşıdı.

TİP'Lİ SERA KADIGİL'İN DEVLETE VE ŞEHİTLERİMİZE YÖNELİK SKANDAL SÖZLERİ!

TİP'li Sera Kadıgil'in devlete ve şehitlerimize yönelik skandal sözleri de bir dönem büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti:

ÖZGÜR ÖZEL DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERE DE SAHİP ÇIKTI:

Özgür Özel 2020 tarihinde sosyal medya hesabından, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." paylaşımında bulundu.

TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR, DEVLETİ YIKMAK GEREK!

TİP'li Ahmet Şık, 2021 yılında Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri ise tepkiyle karşılandı.

Ahmet Şık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne skandal tehditler!