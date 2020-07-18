Video Haber İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video

İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video

İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video
18.07.2020 | 13:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 01:08
İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 18.07.2020 | 13:24
HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna organize perdeleme devrede | Video 01:10
HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçuna "organize perdeleme" devrede | Video 18.07.2020 | 13:15
HDP'de bu kez tecavüz skandalı... HDP'li vekile cinsel saldırı suçlaması! | Video 01:31
HDP'de bu kez "tecavüz" skandalı... HDP'li vekile cinsel saldırı suçlaması! | Video 18.07.2020 | 13:10
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı | Video 11:40
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı | Video 18.07.2020 | 12:53
Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video 07:03
Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video 18.07.2020 | 12:28
Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video 07:21
Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video 18.07.2020 | 11:54
Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video 02:15
Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video 18.07.2020 | 11:23
Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video 00:12
Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video 18.07.2020 | 11:01
Dünya bu kahramanı konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini böyle korudu | Video 01:20
Dünya bu kahramanı konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini böyle korudu | Video 18.07.2020 | 11:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı | Video 00:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı | Video 18.07.2020 | 00:15
Son dakika! Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu! | Video 04:14
Son dakika! Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu! | Video 17.07.2020 | 21:28
Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02:37
Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 17.07.2020 | 21:03
Ayasofya'nın imarı da değişiyor | Video 01:00
Ayasofya'nın imarı da değişiyor | Video 17.07.2020 | 17:50
Rezidansta partiye polis baskını | Video 00:52
Rezidansta partiye polis baskını | Video 17.07.2020 | 17:17
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video 00:20
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video 17.07.2020 | 17:07
Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…” | Video 02:20
Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…” | Video 17.07.2020 | 16:41
İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Mimar Sinan'ın yaptığı Kara Camii | Video 05:00
İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Mimar Sinan'ın yaptığı Kara Camii | Video 17.07.2020 | 16:45
Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video 00:54
Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video 17.07.2020 | 16:40
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 06:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 17.07.2020 | 16:09
CHP'nin 'İnfaz Yasası'nın iptali için AYM'ye yaptığı başvuru ile ilgili karar açıklandı... | Video 01:25
CHP'nin 'İnfaz Yasası'nın iptali için AYM'ye yaptığı başvuru ile ilgili karar açıklandı... | Video 17.07.2020 | 16:11

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA