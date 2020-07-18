İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı.