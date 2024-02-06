DHKP/C’nin terör bülteni: Devletten resmi ilan alıp teröristlerin sözcülüğünü yaptılar

TERÖRİSTİN MEKTUBUNU CHP YANDAŞI CUMHURİYET YAYINLANMIŞ!

Terör saldırısının ardından polis tarafından öldürülen DHKP-C'li isimlerden Pınar Birkoç'un cezaevinde bulunduğu dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2018 tarihli terör sempatizanı sözde gazeteci Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlanan "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı haber Cumhuriyet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldığı görüldü.

TERÖRİSTE ADETA KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞLER



Sadece bir kez değil birkaç kez Pınar Birkoç cezaevinden Cumhuriyet'e demeç verdiği öğrenildi. 2019 yılında "Pınar Birkoç, iki yılı aşkın süredir Düzce T tipi cezaevinde" başlığıyla ikinci haberin de yayınlandığı ortaya çıktı.





CUMHURİYET İNTERNETTEN APAR TOPAR KALDIRDI

Terör örgütü DHKP-C'li saldırganların İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırısı sonrasında kimliklerinin ortaya çıkması ardından Cumhuriyet Gazetesi ise apar topar Pınar Birkoç ile yapılan haberlerin içeriğini gazetenin internet sitesinden kaldırdı. Sosyal medyada ise ekran görüntüleri alan vatandaşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin teröristin mektuplarını yayınlamasından dolayı tepki gösteriyor.

SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDENLERİN SÖYLEŞİSİNİ YAYINLAMIŞLARDI

Cumhuriyet teröristlerin demeçlerini yeni yayınlamıyor. DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında bulunduğu sırada katletmeden ve savcıyı şehit etmeden önce Cumhuriyet Gazetesi'ne söyleşi vermişti. Ahmet Şık ise bu görüşmeyi övücü bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfalarına taşımıştı



Öte yandan teröristin mektuplarını yayınlayan sözde gazeteci Sibel Bahçetepe'nin şu sıralar CHP yandaşı BirGün'de sağlık editörü olduğu ortaya çıktı.

DEVLETTEN RESMİ İLAN ALIP TERÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTILAR

Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan CHP yandaşı BirGün ve Cumhuriyet'in Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alıp, terör sözcülüğüne soyunmaları tepki topluyor.

DHKP-C'Lİ TERÖRİST BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

Öte yandan, DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST, ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerine SABAH ulaştı. Teröristlerin 43 yaşındaki Emrah Yayla ve 26 yaşındaki Pınar Birçok olduğu belirlendi. İki teröristin de DHKP-C üyesi olduğu ve daha önce haklarında adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.