Video Haber Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video

06.02.2024 | 12:25

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çağlayan Adliyesi’nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video 00:14
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video 06.02.2024 | 12:25
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Şubat en kısa aydı asır oldu! | Video 05:00
A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Şubat en kısa aydı asır oldu!" | Video 06.02.2024 | 10:41
Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı 02:59
Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı 06.02.2024 | 10:37
Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video 00:28
Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video 06.02.2024 | 10:34
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | Video 01:23:15
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | Video 06.02.2024 | 07:54
CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa! | Video 01:43
CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: "İstifa!" | Video 06.02.2024 | 08:56
11 şehri yıkan asrın felaketi ve sonrasında neler yaşandı? | Video 14:17
11 şehri yıkan asrın felaketi ve sonrasında neler yaşandı? | Video 06.02.2024 | 07:54
Başkan Erdoğan’dan asrın felaketi mesajı | Video 03:06
Başkan Erdoğan'dan asrın felaketi mesajı | Video 06.02.2024 | 07:54
Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi 02:09
Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi 06.02.2024 | 01:20
Asker eğlencesinde maganda kurşunu ile yaralandı 01:32
Asker eğlencesinde maganda kurşunu ile yaralandı 06.02.2024 | 01:20
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı 02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı 05.02.2024 | 23:55
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Gerçek Belediyecilik Yemini 01:20
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Gerçek Belediyecilik Yemini 05.02.2024 | 23:12
Türkiye’de MOSSAD’a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı 00:38
Türkiye'de MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı 05.02.2024 | 20:19
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’da 01:12
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’da 05.02.2024 | 20:23
Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi 00:33
Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi 05.02.2024 | 20:37
Almanya Savunma Bakanı Pistoriu, Kosova’da 01:07
Almanya Savunma Bakanı Pistoriu, Kosova’da 05.02.2024 | 18:05
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, futbol turnuvaları ile ilgili projesini açıkladı | Video 10:53
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, futbol turnuvaları ile ilgili projesini açıkladı | Video 05.02.2024 | 15:53
Haşmet Babaoğlu | İçimizdeki ne? 02:48
Haşmet Babaoğlu | İçimizdeki ne? 05.02.2024 | 16:19
Yavuz Donat | Madalyalı şehrin başarı hikâyesi 07:56
Yavuz Donat | Madalyalı şehrin başarı hikâyesi 05.02.2024 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA