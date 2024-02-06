Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerine yer verdi.