TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: “Türkiye devleti katildir, devleti yıkmak gerek!”

"BU BİR DEVLET GELENEĞİDİR, SİSTEMDİR"





Şık konuşmasının devamında şunları söyledi: "Osman Kavala'nın neden içeride olduğunun sorusunu sadece AKP karşıtlığıyla açıklıyorsak, koca bir ahmaklık. Selahattin Demirtaş'ın Gülten Kışanak'ın neden içerde olduğunu, bir dolu siyasetçinin neden sürgüne gittiğini, bu savaşın 40 yıldır neden sürdüğünü sadece AKP karşıtlığıyla olmakla açıklamaya devam etmek kat ve kat ahmaklık. Bu bir devlet geleneğidir, sistemdir. Düzen dediğimiz şey bu, bizim itiraz etmemiz gereken şey bu! Yıllara yayılmış kirli tarih içerisinde herkesin az ya da çok kire bulaşmış olduğu bir gerçek. Ama biz bu kirden arınmak istiyorsak ya da çocuklarımızın bulaşmasını istemiyorsak, bu gerçekle yüzleşeceğiz. Evet, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir.

Sen yeni cinayetler işlemesine engellemek istemiyorsan da bunu yıkacaksın ve doğru devleti kuracaksın. Bu kadar basit. Bunu söylediğim için beni devlet düşmanı… Hayır, ben devlet düşmanı değilim ya! Ben doğru devletin burada tesis edilmesini isteyen ve bu ülkeyi önemseyen bir yurttaşlık bilinciyle konuşuyorum. Herkesin de asgari o yurttaşlık bilincine sahip olması gerektiğini söylüyorum ama bu yok! (…)"



RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon programında 'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' yönelik söylemleri nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı.

27. Dönem milletvekili Ahmet Şık katıldığı bir televizyon programında "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur Bu devlet katil....bu devleti yıkmamız gerekiyor....evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullandı.



Ahmet Şık'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık, Şık hakkında resen soruşturma başlattı.

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