Son dakika | HDP için kritik gün yarın! İşte PKK belgeleri ve vekillerle ilgili 'terör' ayrıntıları

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davanın iddianamesiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede HDP'nin, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettiği, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunduğu vurgulandı. İddianamede, HDP ile PKK/KCK arasında bir fark olmadığı, HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısı olduğu belirtildi.