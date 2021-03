Son dakika | HDP için kritik gün yarın! İşte PKK belgeleri ve vekillerle ilgili 'terör' ayrıntıları

Yargıtay Başsavcısı Şahin tarafından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 685 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 685 kişilik iddianamede şu isimler yer aldı:

1. Selahattin Demirtaş,

2. Sırrı Süreyya Önder,

3. Sebahat Tuncel,

4. Figen Yüksekdağ Şenoğlu,

5. Pervin Buldan,

6. Sezai Temelli,

7. Mithat Sancar,

8. Adil Zozani,

9. Meral Danış Beştaş,

10. Nursel Aydoğan,

11. Selma Irmak,

12. Ertuğrul Kürkçü,

13. Mehmet Emin Adıyaman,

14. Ayla Akat Ata,

15. Mülkiye Birtane,

16. Berdan Öztürk,

17. Bengi Yıldız,

18. Demir Çelik,

19. Esat Canan,

20. Halil Aksoy,

21. Hasip Kaplan,

22. Hüsamettin Zenderlioğlu,

23. Kemal Aktaş,

24. Özdal Üçer,

25. Aysel Tuğluk,

26. Faysal Sarıyıldız,

27. Ferhat Encu,

29. Abdullah Zeydan,

30. Dilek Öcalan,

31. İdris Baluken,

32. Adem Geveri,

33. Ahmet Yıldırım,

34. Lezgin Botan,

35. Aycan İrmez,

36. Altan Tan,

37. Behçet Yıldırım,

38. Burcu Çelik Özkan,

39. Çağlar Demirel,

40. Enise Çoban Güneyli,

41. Gülser Yıldırım,

42. Yüksel Mutlu,

43. Çilem Küçükkeleş,

44. Leyla Zana,

45. Dirayet Dilan Taşdemir,

46. Hatice Kocaman,

47. Emine Beyza Üstün,

48. Kadri Yıldırım,

49. Kıznaz Türkeli,

50. Leyla Birlik,

51. Mehmet Ali Aslan,

52. Mehmet Emin İlhan,

53. Mizgin Irgat,

54. Nihat Akdoğan,

55. Osman Baydemir,

56. Saadet Becerikli,

57. Seher Akçınar Bayar,

58. Taşkın Aktaş,

59. Şafak Özanli,

60. Ergün Koç,

61. Alican Önlü,

62. Abdullah Levent Tüzel,

63. Ayşe Acar Başaran,

64. Feleknas Uca,

65. İmam Taşçıer,

66. Leyla Güven,

67. Mahmut Toğrul,

68. Hüda Kaya,

69. Asiye Kolçak,

70. Edip Berk,

71. Ziya Çalışkan,

72. Sibel Yiğitalp,

73. Ziya Pir,

74. Besime Konca,

75. Tuğba Hezer Öztürk,

76. Ömer Faruk Gergerlioğlu,

77. Erdal Aydemir,

78. Erol Katırcıoğlu,

79. Gülüstan Kılıç Koçyiğit,

81. Tulay Hatımoğulları Oruç,

82. Musa Piroğlu,

83. Serpil Kemalbay Pekgözegü,

84. Hakkı Saruhan Oluç,

85. Kemal Bülbül,

86. Murat Çepni,

87. Murat Sarısaç,

88. Ömer Öcalan,

89. Remziye Tosun,

90. Sıdık Taş,

91. Necibe İlhan,

92. Gürü Toprak,

93. Hayrettin Şen,

94. Müslüm Acar,

95. Yücel Demirer,

96. Özgür Müftüoğlu,

97. Alp Altınörs,

98. Fatma Gök,

99. Ferhat Tunç Yoslun,

100. Kuvvet İhsan Lordoğlu,

101. Mehmet Rıza Türkay,

102. Çiğdem Kılıçgün Uçar,

103. Gonca Yangöz,

104. Mehmet Şamil Altan,

105. Serap Hasibe Akpınar,

106. Günfer Karadeniz,

107. Seçkin Kır,

108. Pınar Aydınlar,

109. Aleddin Erdoğan,

110. Cafer Çelik,

111. Sıtkı Güngör,

112. Semra Demir,

113. Ali Aslan,

114. Aydın Çetinkaya,

115. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu,

116. Benazir Coşkun,

117. Berna Çelik,

118. Bülent Uyguner,

119. Celalettin Can,

120. Coşkun Üsterci,

121. Dilan Çetin,

122. Elif Torun Öneren,

123. Emine Kaya,

124. Fatma Doğan,

125. Gençay Gürsoy,

126. Gülay Bilici,

127. Gülşen Özer,

128. Halef Keklik,

129. Hidayet Enmek,

130. Hürriyet Kaytar,

131. İbrahim Akın,

132. İlknur Birol,

133. İzzet Karadağ,

134. Mahfuz Güleryüz,

135. Mazlum Karagöz,

136. Mehmet Hüsamettin Yürek,

137. Nadiye Gürbüz,

138. Nurettin Turğut,

139. Ömer Önen,

140. Ramazan Holat,

141. Roza Kahya,

142. Şehriban Zuğurli,

143. Tuna Aydın,

144. Yeliz Bahçeci,

145. Zahide Besi,

146. Zelal Yerlikaya,

147. Zübeyda Zümrüt,

148. Alican Uçarcan,

149. Ayşe Yağcı,

150. Ayşe Merva Aytemür,

151. Ayşe Nüket Eralp,

152. Ayşenur Vaizoğlu,

153. Bahar Şimşek Day,

154. Bayram Yılmaz,

155. Bercan Aktaş,

156. Betül Yarar,

157. Beycan Taşkıran,

158. Cafer Koluman,

159. Can Memiş,

160. Ekber Kaya,

161. Elmas Çinar,

162. Hacay Yılmaz,

163. Ahmet Cavit,

164. Dilek Aykan,

165. Ercan Arslan,

166. Erdem Yörük,

167. Ferhat Tarhan,

168. Filiz Koçali,

169. Gülay Koca Öztürkoğlu,

170. Hamit Geylani,

171. Hüseyin Gözen,

172. Ayten Yılmaz,

173. İbrahim Ergin,

174. Abdulkadir Demir,

175. Hüseyin Daş,

176. Kasım Çalışkan,

177. Mahmut Çiftçi,

178. Memet Doymaz,

179. Meryem Koray,

180. Mustafa Cem,

181. Muzaffer Kaya,

182. Nilay Etiler Lordoğlu,

183. Nimet Sezgin,

184. Nuri İşbilir,

185. Osman Ergin,

186. Perihan Ağaoğlu,

187. Ruhşen Mahmutoğlu,

188. Süleyman Kemal Atakan,

189. Şeyma Kantarcı,

190. Yasemin Özgün,

191. Zarife Karasungur,

192. Zeki Çelik,

193. Ahmet Saymadi,

194. Cengiz Çiçek,

195. Gönül Karaman,

196. Ömer Özkan,

197. Mehmet Emin Kılıcarslan,

198. Gülsimet Önal,

199. Halit İpekyüz,

200. Keziban Bulak,

201. Yüksel Seyitvan,

202. Kazım Köse,

203. Zeliha Kocaman,

204. Halide Türkoğlu,

205. Erhan Basut,

206. Abdurrahman Çağan,

207. Seval Çadırcı,

208. Diba Keskin,

209. Mecit Sargut,

210. Mehmet Nuri Çiçek,

211. Şaban Elbir,

212. Turgut Bayramhan,

213. Muammet Deveci,

214. Sait Taycı,

215. Yüksel Akgün,

216. Seher Kadiroğlu Ataş,

217. Ayfer Demirel,

218. Bedriye Yorgun,

219. Cahit Kırkazak,

220. Cengiz Topbaşlı,

221. Ekrem Savcı,

222. Çiçek Arıç,

223. Doğan Erbaş,

224. Esra Keskin,

225. Fırat Keser,

226. Aycan Altın,

227. Bahar Behice Orhan,

228. Barış Caniş,

229. Mahmut Duman,

230. Mehmet Cüneyt Anar,

231. Menican Gülmez,

232. Necla Tartan,

233. Sinan Ok,

234. Ümit Öner,

235. Gögerçin Aras,

236. Gültekin Koçdemir,

237. Halef Yiğit,

238. Hatice Akdağ,

239. Hatice Büşra Kuyun,

240. Hamza Ağırman,

241. Hazal Karabey,

242. Helin Yılmaz,

243. Mehmet Ali Yiğit,

244. Mehmet Eşref Mamedoğlu,

245. Metin Özbadem,

246. Murat Kalmaz,

247. Muzaffer Tunç,

248. Naci Sönmez,

249. Ömer Aşkara,

250. Ömer Faruk Kırınç,

251. Rabia Tekas,

252. Selahattin Yılmaz,

253. Serdar Batur,

254. Sevim Akdağ,

255. Seyithan Kırmızı,

256. Maşallah Beyret,

257. Murat Şahin,

258. Nadire Kılıç,

259. Sinem Varlı Hanazay,

260. Şerif Adlım,

261. Tahsin Yeşildere,

262. Abdulmelik Okyay,

263. Baran Nayır,

264. Burhan Karakoç,

265. Fırat Yaman,

266. Gülçin İsbert,

267. Hatice Kavran,

268. Hatice Ödemiş Bayram,

269. Hatip Çaplık,

270. Hişyar Özsoy,

271. Hüsamettin Özdem,

272. Hüseyin Güngör,

273. Hüseyin Gür,

274. Hüseyin Koçuk,

275. Hüseyin Tak,

276. Hüseyin Vural,

277. Hüseyin Yıldız,

278. Hüseyin Yılmaz,

279. İbrahim Sinemillioğlu,

280. İbrahim Binici,

281. İhsan Coşkun,

282. Abdullah Alagöz,

283. Abdullah Koç,

284. Abdulselam Demirkıran,

285. Abdurrahman Doğar,

286. Abdurrahman Öztürk,

287. Adalet Aydın Sözkesen,

288. Ahmet Aday Hakkında,

289. Ahmet Karataş,

290. Ahmet Şık,

291. Ahmet Telli,

292. Ahmet Turan Demir,

293. Ali Atalan,

294. Ali Deniz Esen,

295. Ali Haydar Konca,

296. Ali Kenanoğlu,

297. Ali Oruç,

298. Ali Özkan,

299. Ali Ürküt,

300. Abdulhakim Gülmez,

301. Adar Taş,

302. Alişan Şahin,

303. Alper Öztürk,

304. Arife Çınar,

305. Arife Köse,

306. Aydın Erdoğan,

307. Ayfer Fatma Çelik,

308. Aylin Hacaloğlu,

309. Aynur Seyrek,

310. Ayşe Erdem,

311. Ayşe Yolkesen,

312. Barış Karabıyık,

313. Berfin Can,

314. Berfin Özgü Köse,

315. Berkat Kar,

316. Betül Ünsal,

317. Bircan Yorulmaz,

318. Burcu Çiçek,

319. Bülen Taşa,

320. Bülent Durukan,

321. Cem Kirazoğlu,

322. Celal Doğan,

323. Cemil Çelik,

324. Cengiz Koyuncu,

325. Cevdet Konak,

326. Cevriye Aydın,

327. Cihan Erdal,

328. Deniz Lodos Mutlu,

329. Devrim Turgay Yılmaz,

330. Dicle Öztürk,

331. Dilek Yağlı,

332. Dilşat Canbaz,

333. Diyar Orak,

334. Doğacan Yılmaz,

335. Doğan Özkan,

336. Ekim Veyisoğlu,

337. Elif Gevez,

338. Emine Ülker,

339. Ender İmrek,

340. Erdal Ataş,

341. Erkan Cengiz,

342. Erkan Karabay,

343. Erol Dora,

344. Ertuğrul Barka,

345. Esen Güldemir,

346. Eylem Pınar,

347. Feray Mertoğlu,

348. Ferdane Sibel Erduman,

349. Feride Peynirci,

350. Fırat Epözdemir,

351. Filiz Kerestecioğlu Demir,

352. Garo Paylan,

353. Gülbahar Gündüz,

354. Gülfer Akkaya,

355. Gürsel Şenşafak,

356. Habip Eksik,

357. Hakim Aydın,

358. Haluk Çeliktaş,

359. Hasan Kıyafet,

360. Hatice Altınışık,

361. Hatem Deniz Öztekin,

362. Helin Yağmur Üci,

363. Hüseyin Kaçmaz,

364. İlkay Yenigün,

365. İsmail Şengül,

366. İsmet Süzer,

367. İsmet Yalçınkaya,

368. Kadir Selamet,

369. Kadriye Özgüç,

370. Kemal Peköz,

371. Kenan Yıldız,

372. Kıvanç Eliaçık,

373. Lale İnci Hekimoğlu,

374. Leyla Uyar,

375. Lezgin Altan,

376. Macide Erkmen,

377. Mahmut Akbaş,

378. Mahmut Çavlı,

379. Mahmut Celadet Gaydalı,

380. Mehmet Akgül,

381. Mehmet Elbistan,

382. Mehmet Öner,

383. Mehmet Özcan,

384. Mehmet Salih Taşdemir,

385. Mehmet Yardımcı,

386. Mehmet Tarhan,

387. Mehmet Ruştu Tiryaki,

388. Mehmet Zeki Altın,

389. Meliha Varışli,

390. Melise Mine Tantan,

391. Muazzez Orhan Işık,

392. Muhammet Zengin,

393. Muharrem Ender Öndeş,

394. Murat Demirkıran,

395. Murat Türk,

396. Mustafa Sarısülük,

397. Mutlu Öztürk,

398. Müslüm Doğan,

399. Müşerref Geçer,

400. Naciye Çiğdem Atalay,

401. Nazmi Gür,

402. Nesimi Aday,

403. Nimetullah Erdoğmuş,

404. Nuran İmir,

405. Nuray Türkmen Canlı,

406. Nurcan Karasu,

407. Nuriye Taka,

408. Nusrettin Maçin,

409. Oğuz Uğur Olça,

410. Oya Ersoy,

411. Ömer Güven,

412. Özgür Oran,

413. Özgür Zeydanoğlu,

414. Pelin Alpşar,

415. Perihan Hoşoğlu,

416. Perihan Karakoç,

417. Perihan Berivan Saydan,

418. Pınar Akdemir,

419. Remzi Çiftçi,

420. Remzi Kozakçı,

421. Remzi Özgökçe,

422. Remziye Dündar,

423. Reşat Aşan,

424. Rıdvan Yavuz,

425. Sadık Orçun Masatçı,

426. Salim Kaplan,

427. Salman Kaya,

428. Samet Mengüç,

429. Semra Güneş,

430. Serbay Köklü,

431. Serhat Aktumur,

432. Sevda Çetinkaya,

433. Sevgi Evren Köroğlu,

434. Sevgi Örüç,

435. Sevtap Akdağ Karahalı,

436. Sinem Coşkun,

437. Sultan Özcan,

438. Suzan Karabaş,

439. Şaziye Köse,

440. Şadiye Kırmızıgül,

441. Şerife Yıldırım,

442. Şevin Coşkun,

443. Tayip Temel,

444. Tevfik Kaçar,

445. Tuğçe Özsoy,

446. Tuma Çelik,

447. Ünal Yusufoğlu,

448. Veysel Mete Elçi,

449. Yağmur Yurtsever,

450. Yavuz Önen,

451. Yılmaz Topaloğlu,

452. Yuhanna Aktaş,

453. Yunus Parım,

454. Yusuf Çetin,

455. Yusuf Karaçay,

456. Yüksel Budak,

457. Zarife Atik,

458. Zehra Şahin Yeşil,

459. Zeyni İpek,

460. Zülal Nazan Üstündağ,

461. Züleyha Gülüm,

462. Adnan Selçuk Mızraklı,

463. Ayhan Bilgen,

464. Ahmet Türk,

465. Cihan Karaman,

466. Mehmet Demir,

467. Mehmet Fatih Taş,

468. Melike Göksu,

469. Remziye Yaşar,

470. Yıldız Çetin,

471. Rojda Nazlıer,

472. Keziban Yılmaz,

473. Orhan Ayaz,

474. Semire Nergiz,

475. Mehmet Zırığ,

476. Caziye Duman,

477. Nilüfer Elik Yılmaz,

478. Gülistan Öncü,

479. Azim Yacan,

480. Belgin Diken,

481. Orhan Çelebi,

482. Songül Erden,

483. Mülkiye Esmez,

484. Nalan Özaydın,

485. Hatice Çevik,

486. Osman Karabulut,

487. Erkan Acar,

488. Yılmaz Şalan,

489. Yakup Almaç,

490. Adnan Topçu,

491. Ülkü Karaaslan,

492. Dilaver Kesik,

493. Feyme Filiz Buluttekin,

494. Ahmet Kaya,

495. Mustafa Akkul,

496. Tarık Mercan,

497. Naşide Toprak,

498. Hasan Safa,

499. Hikmet Taşdemir,

500. Serhat Çiçek,

501. Bekir Polat,

502. Yaşar Akkuş,

503. Bülent Parmaksız,

504. Günay Kubilay,

505. Pervin Oduncu,

506. Yurdusev Özkösmenler,

507. Zeynep Karaman,

508. Gülseren Tural,

509. Suphiye Bayav,

510. Mehmet Tutuş,

511. Mehmet Eren,

512. Mahmut Arık,

513. İmam Gözel,

514. Gülseren Öner,

515. Abuzer Küçükkelepçe,

516. Ali Alper,

517. Osman Demirci,

518. Semra Akçalı,

519. Zeliha Karınca,

520. Mehmet Selim Özbek,

521. Cafer Bulut,

522. Ferhat Temel,

523. Remzi Boztaş,

524. Maşuk Arpaç,

525. Mustafa Celep,

526. Nigar Duru,

527. Sabri Batur,

528. Birgül Demirel,

529. Adnan Ertuğrul,

530. Yücel Yetişkin,

531. Özlem Tunç,

532. Barış Göze,

533. Osman Vargün,

534. Mubarek Babat,

535. Şükrü Kagır,

536. Yunus Gürbey,

537. Miryekta Adıbelli,

538. Metin Göze,

539. Filiz Akılçağı,

540. Murad Öndeş,

541. Halis Erol,

542. Meşhet Sırımsı,

543. Murat Balyeci,

544. Mehmet Şirin Dinar,

545. Selahattin Karatoprak,

546. Müzeyyen Belke,

547. Beşir Belke,

548. Murat Kılınç,

549. Ayfer Yılmaz,

550. Semra Çelik,

551. Mehmet Kaya,

552. Songül Salman,

553. Kenan Yıldırım,

554. Serhat Göze,

555. Yaşar Arat,

556. Güner Kökat,

557. Yaşar Yılmaz Altunbilek,

558. Karip Erdovan,

559. Mehmet Sait Bor,

560. Ramazan Efendioğulları,

561. Mustafa Koyuncu,

562. Şahin Çoban,

563. Sıraç Turğa,

564. Güngör Didar Gül,

565. Türkan Poyraz,

566. Abdurrahman Abıc,

567. Nevzat Can,

568. Kemal Çakmak,

569. Mehmet Sürer,

570. Niyazi Yalçınkaya,

571. Seyithan Kılıç,

572. Sevgi Tekten,

573. Sinan Odabaş,

574. Bahar Ekinci,

575. Fikret Fuat Kart,

576. Servet Ziyanak,

577. Sadık Turan,

578. Osman Azak,

579. Seydi Pektaş,

580. Abdulhamit Keskin,

581. Ahmet Aslan,

582. Kemal Koç,

583. Aydın Oruç,

584. Mustafa Dayan,

585. Mehmet Bayram,

586. Nahide Doğan,

587. Şerafettin Keklik,

588. Veysel Saka,

589. Vedat Duru,

590. Zeki Alaca,

591. Zeki Çelepkolu,

592. Selvi Güngörmüş,

593. İbrahim Kasun,

594. Cihan Amaç,

595. Halil Akbaş,

596. İbrahim Halil Kılıç,

597. Mikail Gözek,

598. Mustafa Görer,

599. Ahmet Yılmaz,

600. İsmail Demir,

601. Özgür Aras,

602. Handan Karakoyun,

603. Yadişen Karabulak,

604. Feyyaz Başak,

605. Muhittin Yılmaz,

606. Ercan Palta,

607. Rifat Sarıkaya,

608. Şengül Duman,

609. Erdal Morkoç,

610. İsmail Morkoç,

611. Ercan Yıldırım,

612. Erkan Yılmaz,

613. Ersoy Erdoğan,

614. Eyyup Kurt,

615. Fahri Pıçak,

616. Memet Hanifi Bartan,

617. Bedri Arslan,

618. Kadriye Tören,

619. Metin Eren,

620. Abdulgani Alkan,

621. Ahmet Aslan,

622. Ahmet İlan,

623. Ahmet Karakoç,

624. Ali Atman,

625. Aygül Alagündüz,

626. Belgin Diken Laçin,

627. Birgül Eser,

628. Bişar Tutuş,

629. Cuma Ali Kaya,

630. Demet Özkaran,

631. Emine Aydın,

632. Erkan Erenci,

633. Eylem Ceylan,

634. Eyyüp Koşar,

635. Fahri Kaplama,

636. Fatih Kağanarslan,

637. Fesih Balbey,

638. Fesih Karataş,

639. Giyasettin Duman,

640. Hatice Makas,

641. Hikmet Altuğ,

642. Hülya Biçen,

643. Kadriye Akalın,

644. Kemal Baran,

645. Latif Eminoğlu,

646. Leyla Tekdağ,

647. Mehmet Abidin Karaman,

648. Mehmet Ali Altınkaynak,

649. Mehmet Ateş,

650. Mehmet Menge,

651. Mehmet Sait Demir,

652. Mehmet Sıdık Menge,

653. Mehmet Şerif Çamçi,

654. Mehmet Şirin Karakaş,

655. Mehmet Taş,

656. Mehmet Yaşar Tanrıkulu,

657. Mehtap Metin,

658. Muhsedin Narin,

659. Murat Kılıç,

660. Hasan Çiçek,

661. Murat Soner,

662. Mustafa Akengin,

663. Mustafa Alım Terin,

664. Muzaffer Ulaş,

665. Nevroz Reşitoğlu,

666. Nevzat Sertaç Özgen,

667. Niyazi Erdoğan,

668. Nurettin Bakan,

669. Pınar Tekin,

670. Ramazan Kaval,

671. Remziye Sızıcı,

672. Salih Peksu,

673. Salime Zinğil,

674. Sedat Demirtaş,

675. Selam Taş,

676. Selma Metin,

677. Semra Akgül,

678. Sercan Doğan,

679. Sevim Coşkun,

680. Sinan Ekinci,

681. Suat Mustafa Şenci,

682. Şafii Hayme,

683. Türki Gültekin,

684. Ülkü Karaaslan,

685. Vahap Günay