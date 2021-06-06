Fahrettin Altun'un şehit savcı Selim Kiraz paylaşımından rahatsız olan Ahmet Şık'a Başsavcılıktan ret

AHMET ŞIK "TERÖRÜ KUTSAYANLAR, TERÖRİSTLERİ AKLAYANLAR" İFADESİNDEN KENDİSİ OLDUĞUNU ANLADI

Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkat çekti.

Ahmet Şık'ın şikayetiyle ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar veren Başsavcılık, Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması sebebiyle kamuyu aydınlatma, halkı bilgilendirme ve topluma en sağlıklı şekilde haber verme konularında kamusal bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunduğu belirterek, silahlı terör örgütü tarafından bir Cumhuriyet Savcısının makam odasında şehit edilmesi gibi tüm toplumu ve kamuyu ilgilendiren bir olayda düşünce açıklamasının Fahrettin Altun'un yürüttüğü kamu görevi gereği doğal bir hakkı olduğu ve açıklamanın hukuken ifade özgürlüğü hakkının kullanılması mahiyetinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.