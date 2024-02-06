Haberler Gündem Haberleri Çağlayan'daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP'li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme
Giriş Tarihi: 6.2.2024 19:09 Son Güncelleme: 6.2.2024 19:10

Çağlayan'daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP'li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı. Alçak terör saldırısı sonrası TİP'in Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir'in ise sosyal medya hesaplarından skandal paylaşımlar yaparak, teröristlere açık açık güzellemede bulunduğu görüldü.

Çağlayan’daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP’li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Terör saldırısında, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı.

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

TİP'Lİ VEKİL ADAYINDAN TERÖRİSTLERE AÇIK AÇIK GÜZELLEME!

Alçak terör saldırısı sonrası TİP'in Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir ise teröristlere açık açık güzellemede bulunarak terörün yanında saf tuttuklarını adeta ilan etti. Ulaş Özdemir, sosyal medya hesabı X ve Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ulaş Özdemir X hesabından "Devrim şehitleri onurumuzdur" derken, Instagram hesabından ise "Kahramanlar Ölmez" vurgusu yaptı.

Söz konusu skandal paylaşımlara sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağlayan'daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP'li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA