Çağlayan’daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP’li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.