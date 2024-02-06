Çağlayan’daki alçak saldırı sonrası iyice kudurdular: TİP’li vekil adayından skandal sözler! Teröristlere açık açık güzelleme

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Terör saldırısında, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı.
SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
TİP'Lİ VEKİL ADAYINDAN TERÖRİSTLERE AÇIK AÇIK GÜZELLEME!
Alçak terör saldırısı sonrası TİP'in Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir ise teröristlere açık açık güzellemede bulunarak terörün yanında saf tuttuklarını adeta ilan etti. Ulaş Özdemir, sosyal medya hesabı X ve Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Ulaş Özdemir X hesabından "Devrim şehitleri onurumuzdur" derken, Instagram hesabından ise "Kahramanlar Ölmez" vurgusu yaptı.
Söz konusu skandal paylaşımlara sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi.