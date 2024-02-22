Aday listeleri ile sarsılmıştı! CHP'de şimdi de meclis üyesi aday krizi yaşanıyor: "Oy vermeyeceğiz"

BİZİ HEP ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRDÜLER

Her seçimde olduğu gibi bugün de Alevilerin, bu zihniyet tarafından çantada keklik olarak görüldüğünü, en basit taleplerinin bile yok sayıldığını belirten Çelen, bu güne kadar hiçbir talepte bulunmadan verdikleri desteğin CHP tarafından hep yanlış yorumlandığını söyledi. Konuşmasına; "Zannediliyor ki bizler bir partiye mahkum olarak, hiç sorgulamadan, taleplerimiz karşılanmadan oy vermek zorundayız." Diye devam eden Çelen: "Eşit yurttaşlık haklarından yararlanamayan, ötekileştirilen toplumların seçeneksiz olduğunu düşünenler, bilsinler ki bizler sorgusuz sandığa gidip CHP Menderes adayına oy vermeyeceğiz." Diye konuştu.

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