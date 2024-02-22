CHP’de krize neden olmuştu! Özgür Özel’den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...

"EĞER KAZANMAZSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM ÇOK EMEK VERDİK YORULDUK"

Değişim adı altında göreve gelen Özel'e Hatay'da neden değişiklik yapmadıkları sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Bence Lütfü Bey kazanacak çok net. Eğer kazanamazsa ben de çok üzülürüm hepimiz de çok üzülürüz. Bu kadar emek ettik, zorlandık ve yorulduk."

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

CHP’de Lütfü Savaş çıkmazı: Özgür Özel’den çaresizlik itirafı geldi!