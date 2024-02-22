Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:51
Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için "jest bekliyorum" dedi
Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde kriz yaşayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu. Özel, katıldığı bir programda, Akşener'den Balıkesir için "jest" beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." dedi.