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Haberler Galeri Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için "jest bekliyorum" dedi
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:51

Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için "jest bekliyorum" dedi

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde kriz yaşayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu. Özel, katıldığı bir programda, Akşener'den Balıkesir için "jest" beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." dedi.

Özgür Özel’den eski ortağı Meral Akşener’e ’borç’ göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Oalağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle "kısmen" sona erdi. İlerleyen süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çiçeği burnunda genel başkan Özgür arasında güç savaşlarının yaşandığı ortaya çıktı.

Özgür Özel’den eski ortağı Meral Akşener’e ’borç’ göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

İkili arasındaki kriz, yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde de önemli rol oynadı. İmamoğlu kendi belirlediği isimlerin aday gösterilmesini isterken, Özel bu duruma karşı çıktı.

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Özgür Özel’den eski ortağı Meral Akşener’e ’borç’ göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi eski ittifak ortakları ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadı.

Özgür Özel’den eski ortağı Meral Akşener’e ’borç’ göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

AKŞENER'E "BORÇ" GÖNDERMESİ

Bu kapsamda Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu.

Özgür Özel’den eski ortağı Meral Akşener’e ’borç’ göndermesi! O il için jest bekliyorum dedi

Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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