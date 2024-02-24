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Giriş Tarihi: 24.2.2024 13:19 Son Güncelleme: 24.2.2024 13:31

CHP’de “1 Nisancılar” pusuya yattı! Kılıçdaroğlu’nun ofisi karargaha dönüştü

“Aday gösterilmeyen isimler, Özgür Özel’i Kılıçdaroğlu’na şikayet etti” iddiası Aday belirleme süreci torpil ve kavgalarla tamamlanan CHP’de iç savaş kızıştı. Halen belediye başkanı olup bu seçimde aday gösterilmeyen isimlerin devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i şikayet ettiği ve 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay talep ettiği iddia edildi.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
CHP’de “1 Nisancılar” pusuya yattı! Kılıçdaroğlu’nun ofisi karargaha dönüştü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin 31 Mart seçimlerindeki olası bir hezimet üzerine olağanüstü kurultay için şimdiden zemin hazırlığına giriştiği iddia ediliyor. Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın birçok belediye başkanının üstünü çizerek tepki toplayan Özgür Özel, partide yeni bir istifa dalgasının pimini çekmişti. Yaşananlardan rahatsız olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ise "özel davetli" olmasına rağmen partinin aday tanıtım toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koymuştu.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" ÇAĞRISI
Partideki iç krizin ateşi ise hala sönmedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasına yönelik olarak "olağanüstü kurultay" talebinin yüksek sesle dillendirildiği partide Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretler arttı.

Edinilen bilgilere göre, son haftalarda mevcut PM üyelerinden, üstü çizilen belediye başkanlarına kadar birçok isim Kılıçdaroğlu ile görüştü. Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikayet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği bildirildi.

"BIRAKIRSAM BANA YAZIKLAR OLSUN"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisancılar" olarak adlandırılan Kılıçdaroğlu cephesine kısa süre önce sert sözlerle tepki göstererek, "Eğer böyle bir ekip varsa, önceki genel başkanımızla ilişkilendiriyorlar.

1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler. Var öyle birileri. Avuçlarını yalarlar. Bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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CHP’de “1 Nisancılar” pusuya yattı! Kılıçdaroğlu’nun ofisi karargaha dönüştü
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