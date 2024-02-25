CHP’ye Saruhan’da şok: Bilgin’in başvurusu reddedildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylığı, listenin geç teslim edilmesi nedeniyle kabul edilmeyen mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden seçime girmek üzere yaptığı başvuru da ilçe seçim kurulunca kabul edilmedi. Oy çokluğuyla alınan kararda "Aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olunamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararlarınca benimsendiğinden itirazın kabulüne ve Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağı" ifadelerine yer verildi. İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'e ilişkin karara en geç 26 Şubat Pazartesi'ye kadar İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceğini bildirdi.