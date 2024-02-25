Örgütlere selam verirseniz halk bunun hesabını sorar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce önceki gün katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. CHP'yi terör örgütleriyle arasına mesafe koyması noktasında uyaran İnce, "Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir. Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlıları gördü, Timur'u gördü, İngiliz'i, İtalyan'ı, Fransız'ı, Rus'u gördü... Terör gördü... Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım. PKK, FETÖ gibi terör örgütüne yumuşak selam verirseniz, 2 oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız halk size bunun sandıkta hesabını sorar" dedi.