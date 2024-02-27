Kayınçoya kıyak

HP Parti Meclisi üyesi Muharrem Erkek, seçim sürecinde Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Adalet Bakanı olacağını açıklamış, seçimlerin kaybedilmesinin ardından Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.Can AlgönülMuharrem Erkek'in genel merkez tarafından ön seçim yapılmadan Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi parti içinde de gerginliğe yol açmıştı. Tepkiler sürerken, yeni bir skandal patlak verdi. CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığı yapan Nurcan Bingöl, geçtiğimiz Ocak ayında il genel meclisi için adaylığını açıkladı. Bingöl'ün üçüncü sıradan adaylığına kesin gözüyle bakılırken listelerde sürpriz bir gelişme yaşandı.Ankara dönüşü listeye itiraz eden Erkek, listelerde son dakika değişikliğine gitti. Erkek, Nurcan Bingöl'ün il genel meclis üyeliği adaylığını iptal etti, eşi Özen Algönül Erkek'in kardeşi Can Algönül'ü üçüncü sıradan il genel meclis üyesi adayı olarak belirledi. Parti içerisinde "akraba kıyağı" büyük tepkilere neden oldu. Erkek bunun üzerine Nurcan Bingöl'ü ancak 11. sıradan gösterdi.