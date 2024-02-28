Turgut Altınok esnafla buluştu: Yol yapsam trafik çoğalır dediler...

Turgut Altınok buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'yı bir dünya Başkenti yapmak için projelerinin hazır olduğunu söyledi. Altınok, "Projelerimizle, eserlerimizle ve hizmetlerimizle hazırız. Ankara'yı bir dünya başkenti yapmak için hazırız. 31 Mart'ta 'projem yok diyene, yol yapmadım, yapsam trafik çoğalır' diyene değil bize destek verdiğinizde inşallah trafiği de rahatlatacağız ulaşımı da. Trafik çoğaldı mı azaldı mı Ankara'da? Sabah akşam trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Eğer yeni yollar yeni bulvarlar, kavşaklar, metro yapmazsak 3-4 sene sonra Ankara'nın trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelir. Dolayısıyla 'ben hizmet yapmadım, yardım yaptım' demek doğru değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardıma ayırdığı bütçe yüzde 4'tür. Rakamlar elimizde, bütçe elimizde. Daha önce yüzde 8 veriliyordu, yüzde 4'e düşmüş" diye konuştu.