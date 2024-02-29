Sinan Akçıl’dan Murat Kurum’a yeni seçim şarkısı: Aşkımız eser olur

ŞARKIYI İLK KEZ KURUM'UN PROGRAMINDA SÖYLEDİ

Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı.

Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

Sinan Akçıl: Geceleri rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim

"GECELERİ DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN OYUMU KURUM'A VERECEĞİM"

Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."