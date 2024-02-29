Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
KURUM İSTANBUL'DA ADIM ATMADIK YER BIRAKMIYOR
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Hız kesmeden ziyaretlerini sürdüren Kurum, vaatleriyle de vatandaşın sorunlarına ve taleplerine karşılık veriyor.
SİNAN AKÇIL'DAN MURAT KURUM'A YENİ SEÇİM ŞARKISI
Murat Kurum'un seçim kampanyası için Sinan Akçıl tarafından hazırlanan "Aşkımız Eser olur" şarkısı da vatandaşların beğenisine sunuldu.
Murat Kurum, şarkıyla birlikte hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından "Teşekkürler Sinan Akçıl" diyerek paylaştı.
Sinan Akçıl'dan Murat Kurum'a yeni seçim şarkısı: Aşkımız eser olur
"ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"
Akçıl'ın büyük beğeni toplayan "Aşkımız Eser Olur" şarkısına özel hazırlanan klibin sonunda ise Kurum'un, "Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız." sözleri yer alıyor.
ŞARKIYI İLK KEZ KURUM'UN PROGRAMINDA SÖYLEDİ
Bugün de Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum'un programına Akçıl da katıldı.
Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.
Sinan Akçıl: Geceleri rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim
"GECELERİ DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN OYUMU KURUM'A VERECEĞİM"
Öncesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."