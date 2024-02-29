Sinan Akçıl'dan Murat Kurum'a yeni seçim şarkısı: Aşkımız eser olur

31 Mart Yerel Seçimleri için 1 aylık süre kaldı. Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İBB Başkanı adayı Murat Kurum için ünlü sanatçı Sinan Akçıl yeni seçim şarkısı hazırladı. Akçıl ayrıca "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi. Şarkıyla birlikte hazırlanan özel klip sosyal medyadan paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.