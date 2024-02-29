Sinan Akçıl: Geceleri rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl: "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim."
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