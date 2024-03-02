Olaylı bir kongre ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP genel başkanlığını alan Özgür Özel'in seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşma tepki çekti. Bedelli askerlik yapanlara yönelik açıklamalar yapan Özgür Özel, "Biz Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil ifadelerini kullandı.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR TÜRKİYE'Yİ SEVMİYOR"

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! "Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" | Video

Özel'in bu sözleri sosyal medyada da tepkilere neden olurken, askerliğini bedelli olarak yapan birçok vatandaş Özel'e sert çıktı.

Özel'in bu konuşmasının ardından daha önce Meclis'ten bedelli askerliğin geçmesi gerektiğini söylediği açıklamalar geldi.

Özgür Özel, bazı CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, oluşan yığılmadan dolayı bedelli askerliğin Meclis'ten geçmesi gerektiğini savunmuştu.