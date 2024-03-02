CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! "Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşma tepki çekti. Özel konuşmasında “Biz Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil.” ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu konuşmasının ardından daha önce bedelli askerliğin Meclis'ten geçmesi gerektiğini söylediği açıklamalar akıllara geldi.
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