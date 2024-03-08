CHP’nin ortağı DEM Parti’den terör propagandası! İstanbul’da skandal yürüyüş

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti ittifakı ete kemiğe büründü. Kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkarken DEM Parti kanadından da terör destekçisi söylemler eksilmiyor. Bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden DEM Parti, İstanbul Beyoğlu'nda "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında terör propagandası yaptı.