CHP’nin ortağı DEM Parti’den terör propagandası! İstanbul’da skandal yürüyüş

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti ittifakı ete kemiğe büründü. Kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkarken DEM Parti kanadından da terör destekçisi söylemler eksilmiyor. Bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden DEM Parti, İstanbul Beyoğlu'nda "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında terör propagandası yaptı.
TERÖRİST KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve DEM Parti Kadın Meclisi'nin örgütlediği bir grup partili ellerinde terörist kadınların fotoğraflarını taşıdı. Skandal yürüyüşte, PKK'lı teröristler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğrafları görülürken terör örgütü lehine de sloganlar atıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, DEM Parti Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Batman'da düzenlenen mitingde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadın Parkı'nda miting düzenlendi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti Batman Belediye eş başkan adayı Gülistan Sönük'ün de katıldığı mitingde Kürtçe şarkılar seslendirilerek, halay çekildi. Mitingde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.