İmamoğlu'ndan "CHP'deki kirli para trafiği" açıklaması: Böyle olmaması gerekirdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.

"USUL AÇISINDAN HATALI, EKSİK"

Kirli para trafiğinin kendisiyle bir ilgisi olmadığını savunan İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik." ifadelerini kullandı.