İmamoğlu'ndan "CHP'deki kirli para trafiği" açıklaması: Böyle olmaması gerekirdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.
"USUL AÇISINDAN HATALI, EKSİK"
Kirli para trafiğinin kendisiyle bir ilgisi olmadığını savunan İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik." ifadelerini kullandı.
"MUHTEMELEN BU BURADA BİTMEZ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olaydan habersiz olduğunu öne süren İmamoğlu, şuları söyledi:
"Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez."
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...
KARA PARA VARSA ORTAYA ÇIKACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunmuştu. Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi. Siyasi partiler kanununa göre bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor... Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" demişti.