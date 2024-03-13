Kaçak villa için rapor bekleniyor

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek. Sadece 10 bin liralık bir aylık geliri olduğunu daha önceki ifadelerinde dile getiren Mahiroğlu'nun yargılandığı davada, villada keşif yapan 3 kişilik bilirkişi heyetinin inşaattaki usulsüzlüklerle ilgili hazırlayacağı raporu mahkemeye sunması bekleniyor. İlk ve ikinci duruşmaya katılmayan Mahiroğlu'nun, 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürmüş, üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirtmişti. Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirmişti.