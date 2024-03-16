Mustafa Destici: Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz

İSTANBUL'A VAATLERİNİ HATIRLAMIYOR

Bizim için önemli olan İBB'yi kazanmak. İstanbullulara hakkını verecek şekilde yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Murat Kurum hem ehliyetli hem liyakatlı hem tecrübeli hem de şehrin meselelerini bilen bunları çözecek noktada irade ortaya koyacak güçlü bir kadro ile hareket eden bir isim. İstanbul'un bugünkü yönetimi hiçbir derde deva olamadı. Ne kentsel dönüşüm ne depreme hazırlık ne ulaşım ne su yönetimi… Hiçbir soruna çözüm üretemedi. Şu anda kendisine geçtiğimiz dönem vaatleri sorulduğunda onları hatırlamıyor bile. İstanbul'da elle tutulur gözle görülür kalıcı denecek bir yatırım yok.

DEM PARTİ, PKK'NIN PARTİSİ

Terörle mücadele sadece dağda askerin yapacağı bir mücadele değildir. Mehmetçik ve polis canı pahasına bunu zaten yapıyor. Biz bu mücadeleyi biz hep birlikte vermeliyiz. Siyasette bu mücadele olmalı DEM Parti, PKK'nın partisi ve bunu bilmeyen yok. CHP işte PKK'nın partisi ile iş birliği yaptı. Onlara alan açtı ve meşrulaştırdı. Bunu neden yapıyorlar? İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yapıyorlar. Terör örgütünün desteği ile PKK'nın siyasi partisinin desteği İstanbul'u kazandığında kime ne faydası olacak? İşte burada onlara bir alan açmış olacaklar. Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz. Terörle iş birliği yapan devletine milletine ihanet ediyordur. Terörle yaptıkları iş birliği onlara seçimi kaybettirecek.