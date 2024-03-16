Video Haber Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video
Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video

Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video

16.03.2024 | 16:10

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaklaşan seçim süreciyle ilgili çalışmalarını ve muhalefetin son zamanlardaki tutumunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi..

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