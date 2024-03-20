Haberler Gündem Haberleri CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız
Giriş Tarihi: 21.3.2024 00:55

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Her geçen gün yeni görüntülerin çıktığı skandalda oklar Ekrem İmamoğlu ve yakın ilişki içerisinde bulunduğu kişileri gösterirken; Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemdeki gelişmelerle ilgili sessizliğini bozdu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı AHaber'de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP’deki ’Para Kuleleri’ skandalı! Kılıçdaroğlu ile görüştüm dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı.

Skandal Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olarak gündeme otururken konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyordu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı AHaber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, çok önemli bilgiler verdi.

Emin Pazarcı şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU SON DERECE RAHATSIZ

Ben dün Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Tabi bunları konuşmadım, konuşssam neler diyeceğini biliyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik etti, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, "Olur öyle şeyler Emin Bey" dedi. Ama ben dedim böyle birşey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız

Gürsel Tekin ile de telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim diyor.

KEMAL BEY ÇOK KIRGIN VE RAHATSIZ

CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için "40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim diyen şaka gibi birisi var" dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA