Emin Pazarcı şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU SON DERECE RAHATSIZ

Ben dün Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Tabi bunları konuşmadım, konuşssam neler diyeceğini biliyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik etti, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, "Olur öyle şeyler Emin Bey" dedi. Ama ben dedim böyle birşey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız

Gürsel Tekin ile de telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim diyor.

KEMAL BEY ÇOK KIRGIN VE RAHATSIZ

CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için "40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim diyen şaka gibi birisi var" dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar