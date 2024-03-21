CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" dedi ve açıkladı: O görüntülerden çok rahatsız

CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Her geçen gün yeni görüntülerin çıktığı skandalda oklar Ekrem İmamoğlu ve yakın ilişki içerisinde bulunduğu kişileri gösterirken; Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemdeki gelişmelerle ilgili sessizliğini bozdu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı AHaber'de Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...