Tabelacı İBB yine hak yedi

AK Parti döneminde İBB, 2018'de gecekonduların dönüşümü kapsamında Pendik'te Velibaba, Yayalar, Yenişehir, Kavakpınar ve Ahmet Yesevi Mahalleleri'nde sosyal konutlar inşa etti. Ancak 2019'da görevi devralan CHP'li İBB yönetimi, 6 yıl geçmesine rağmen 432 konutun hiçbirini hak sahiplerine teslim etmedi.İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz da yaşanan skandalları ifşa etti. Türkyılmaz, "İBB 'nin 3 temel yanlışı var. Birincisi ; Hukuksuzluk. Geçen yıl İBB Meclisi'nde oy birl-i ğiyle 432 konutun gecekondu sahiplerine teslim edilmesi yönünde karar alındı. Fakat İBB Başkanı bu kararı 1 yıldır uygulamıyor. İkincisi şeffaflık. Bu lojmanları kimlere tahsis edildiği açıklanmadı. Üçüncüsü de AK Parti döneminde yapılmış olan bir projenin tabelasına 2022 yazarak yine çöktüler. Blokların çatı kısmında 'İBB 2018' yazıyor. Fakat tabelaya baktığınızda 'İBB Lojmanları 2022' yazısını görüyorsunuz."