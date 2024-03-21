CHP’de ’Para Kuleleri’ skandalında yeni detay: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül...

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs 2022 tarihinde gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklanmıştı. Tutuklanan sanıklar arasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de yer almıştı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kasası

MELİH MORSÜNBÜL ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih Morsünbül, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

İddianamede; Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Melih Morsünbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.