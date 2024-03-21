CHP’deki para sayma soruşturmasında savcılıktan yeni adım! CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Öksel ifadeye çağrıldı

Savcılık Öksel'in ifadesinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Şişli belediye Başkan Yardımcısı olan Öksel'in İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu olduğu öğrenildi.