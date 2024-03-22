Dünya’da “rehine kurtarma” alanında ilk sırada olan Özel Harekat Başkanlığı 41 yaşında

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, 41 yıl önce Asayiş Daire Başkanlığı bağlı Faili Meçhul Olaylar Şube Müdürlüğü'nün kaldırılmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü temelleri atılarak Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı'na bağlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla 1993 yılından Özel Harekat Daire Başkanlığı olarak kuruldu. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından "Yeni Nesil Terörle Mücadele Konseptine" uygun bir yapılanmaya gidilerek Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi, 'Başkanlık' haline dönüştürüldü.

Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadele, suç örgütleriyle etkin mücadele ve kamu düzeninin sağlanması gibi birçok önemli faaliyeti yürütüyor. Başkanlığa bağlı birimler başta PKK, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ/PDY gibi terör örgütleriyle mücadele, rehine kurtarma, suçluların yakalanması gibi operasyonlarda kritik rol üstleniyor. Özel harekat timleri, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat aktif bir şekilde görev yapıyor.

DÜNYA'DA "REHİNE KURTARMA" ALANINDA TEK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve yüksek hızlı trende, Özel Harekat Başkanlığı birimlerince gerçekleştirilen etkileyici rehine kurtarma tatbikatlarını SABAH yerinde görüntüledi. Uçak ve trende rehine kurtarma alanında diğer ülkeleri geride bırakarak dünyada ilk sırada yer alan özel hareket polisleri, Sabiha Gökçen Havaalanında teröristlerce kaçırılan ve içinde rehinelerin bulunduğu varsayılan uçağa operasyon düzenledi.

Özel Harekat Başkanlığı birimleri, operasyon öncesi havaalanının brifing salonunda bir araya geldi. Kaçırılan uçak görseli üzerinde görevleri hakkında planlama yapan özel harekat ekipleri, operasyonda yerleşecekleri noktaları belirledi. Toplantının ardından görev için gerekli silah ve teçhizatları alan tim, araçlarıyla kısa sürede havalimanına ulaşmalarının ardından nefes kesen operasyon başladı. İlk olarak keskin nişancılar uçağı görebilecek hakim noktalarda yerlerini aldı. Termal kameralarla ve keskin nişancıların yardımıyla teröristlerin uçak içindeki konumları belirlendi.

Ardından timler yanlarındaki özel merdivenlerle uçağa yaklaştı. Uçağın ön ve arka kapılarının yanı sıra kanatlardaki acil çıkış kapıları timler tarafından tutuldu. Verilen işaretin ardından merdivenlerle tırmanarak kapıları açan tim, uçaktaki teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirirken rehin alınan yolcular güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı. Özel harekat polisleri daha sonra uçakta herhangi bir patlayıcı olup olmadığı yönünde arama yaptı.

REHİNE KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Ankara'da gerçekleştirilen hızlı tren rehine kurtarma tatbikatında özel harekat polisleri, yüksek performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ekipler, olası bir terör saldırısı senaryosuna karşı hızlı tren içerisinde rehin alınanları kurtarmak ve saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon hazırlıklarını tamamladı. Tim, hızlı trenin içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonda hız, koordinasyon ve profesyonellikle hareket ederek rehinelerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı. Tatbikatta kullanılan senaryo, özel harekat polislerini farklı ve zorlu koşullarla başa çıkma konusunda test etmelerine imkan sağladı.