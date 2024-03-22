Özel Harekat Polislerinden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı | Video
Türkiye Yüzyılı’nın “Akıncı’ları” olarak tabir edilen Özel Harekat Başkanlığı, kuruluşunun 41. yılında PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör ve suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevlerin üstesinden başarıyla geliyorlar. Uçak ve trende rehine kurtarma alanında dünyada ilk sırada yer alan özel harekat polislerinin, uçak ve hızlı trende gerçekleştirilen nefes kesen rehine kurtarma tatbikatını SABAH görüntüledi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarda timler, görevlerini başarıyla tamamlayarak her daim hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.
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