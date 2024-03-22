Para sayma görüntülerinde flaş gelişme! CHP’li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı: Parayı başkandan aldım

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Devlet memuru statüsünde olan Öksel ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinden sonra Kasım ayında Şişli Belediye Başkanı Özel Kalemi olarak, bakanlık onayı ile görev yapmaya başladığını aktardı. Halen belediyede memur olarak gözüktüğünü ve yaklaşık 2 yıl Özel Kalem Müdürü olarak çalıştıktan sonra İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaya devam ettiğini aktaran Öksel, şu anda görevlendirmeyle Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.
AVUKATININ OFİSİNDE VERMİŞ
Para sayma skandalının gerçekleştiği günlerde CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in Özel Kalem Müdürü pozisyonunda olduğunu hatırlatan Öksel, ofise götürdüğü çanta dolusu paraları başkanı Muammer Kesin tarafından kendisine verildiğini söyledi. Öksel, "Başkan Muammer Keskin beni avukatının Harbiye tarafında bulunan ofisine çağırdı. Avukatın ofisine gittiğimde görüntülerde benim elimde bulunan çantayı bana verdi. Çantayı avukatın makam odasında bana verdiği sırada odada ben, Muammer Keskin ve avukatı vardı. Başka birisi yoktu" dedi.
BAŞKANIN ŞAHSİ İŞİ ZANNETMİŞ
Çantayı aldığında içinde para olduğunu bildiğini vurgulayan Öksel, "Ancak parayı nereye götüreceğimi, götürme amacımı bilmiyordum. Olayın belediye başkanının kendi şahsi olayı olduğunu ve bu nedenle avukatının yanında bana çantayı teslim ettiğini düşündüm.
CHP'deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler! | Video
Muammer Keskin çanta ile birlikte bana şu anda hatırlayamadığım bir adres verdi ve çantayı oraya götürmemi istedi. Ben de çantayı alarak tek başıma görüntülerin çekildiği Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine gittim. Başkanın bana vermiş olduğu kağıtta açık adres yazılı olduğu için adresi bulmak için kimseyle iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı.
SORGULAMADAN GÖTÜRDÜM
Ofise gittiğinde o tarihte CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'ın orada olduğunu aktaran Öksel, "Onları görünce parti ile ilgili bir durum olduğunu anladım. Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu Serkan Çebi de oradaydı. Masanın başında bulunuyorlardı. Masa üzerinde para vardı ve paralar sayılıyordu. Ben de laptop çantası boyutunda bir çantanın içinden paraları çıkararak masanın üzerine bıraktım ve koltuğa oturdum. Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra ofisten tek başıma ayrıldım. Paranın nereden geldiğini ve nasıl temin edildiğini ben şahsen bilmiyorum. Ben sadece o tarihte Şişli Belediye Başkanı olan Muammer Keskin'in bana verdiği çantayı alarak, sorgulamadan bana vermiş olduğu adrese götürdüm ve oradaki kişilere teslim ettim. Benim olaya dahilim bu kadardır" şeklinde ifade verdi.
"DAHA ÖNCE DE ÇANTA GÖTÜRDÜNÜZ MÜ?"
Savcılık, Öksel'e, "Muammer Keskin tarafından olaydan önce veya sonra sizden bazı yerlere çanta götürmenizi teklif etti mi?" sorusu yöneltildi. Öksel bu soruya, "İlk defa böyle bir olay gerçekleşti. O tarihte göreve yeni başladığım için sorgulamadım. Başkan Keskin ile tanışıklığımız çok uzun zaman önceye dayanır. Kendisi beni tanıyıp güvendiği için zaten özel kalem müdürü olarak atadı" diye cevap verdi.
"OFİSE GÖTÜR TESLİM ET"
Öksel'e kendisine teslim edilen çantanın ne kadar olduğunu, nereden geldiğini veya nereye harcanacağına yönelik Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından herhangi bir bilgilendirme yapıp yapmadığı da soruldu. Öksel bu soruya ise, "Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım. Bana verdiği kağıtta açık adres yazılı olduğu için başkaca bir iletişim numarası vermedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkararak masanın üzerine koydum" dedi.
Ofise gittiğinde Özgür Nas'tan CHP İstanbul İl parti binasının satın alınacağını öğrendiğini aktaran Öksel, "Odadakilerden sadece Özgür Nas ve Can Poyraz'ı tanıyordum. Bu kişilere 'Tamam mı? Bir sorun var mı?' diye sordum. Onlar da 'Tamam sorun yok. Herşey yolunda' dediler" diye konuştu.
BAŞKAN KESKİN NE YAPTIĞIMI SORDU
Öksel, paraları teslim ettikten sonra ise CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile bu konuyu konuştuklarını ve kendisine ne yaptığını sorduğunu aktararak, "Ben de, 'Özgür Nas ve Can Poyraz'ın orada olduğunu, CHP İstanbul il binasının satın alındığını öğrendiğimi söyledim. O da bana, 'Evet evet biliyorum zaten' dedi. Bu konu bu şekilde kapandı. Daha sonra da bu konu üzerine konuşmadık" ifadelerini kullandı.
3 İSİM DE İFADEYE ÇAĞIRILDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ofise para getirdikleri saptanan, CHP'li Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsümbül, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'yi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık ayrıca, görüntülerde ofise para getirdiği saptanan bir kişinin daha kimliğini saptadı. O kişinin Karsal Örme isimli şirketin sahibinin şoförü Servet Aydın olduğu belirlendi. Aydın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.