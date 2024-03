Para sayma görüntülerinde flaş gelişme! CHP’li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı: Parayı başkandan aldım

"OFİSE GÖTÜR TESLİM ET"

Öksel'e kendisine teslim edilen çantanın ne kadar olduğunu, nereden geldiğini veya nereye harcanacağına yönelik Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından herhangi bir bilgilendirme yapıp yapmadığı da soruldu. Öksel bu soruya ise, "Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım. Bana verdiği kağıtta açık adres yazılı olduğu için başkaca bir iletişim numarası vermedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkararak masanın üzerine koydum" dedi.

Ofise gittiğinde Özgür Nas'tan CHP İstanbul İl parti binasının satın alınacağını öğrendiğini aktaran Öksel, "Odadakilerden sadece Özgür Nas ve Can Poyraz'ı tanıyordum. Bu kişilere 'Tamam mı? Bir sorun var mı?' diye sordum. Onlar da 'Tamam sorun yok. Herşey yolunda' dediler" diye konuştu.



BAŞKAN KESKİN NE YAPTIĞIMI SORDU

Öksel, paraları teslim ettikten sonra ise CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile bu konuyu konuştuklarını ve kendisine ne yaptığını sorduğunu aktararak, "Ben de, 'Özgür Nas ve Can Poyraz'ın orada olduğunu, CHP İstanbul il binasının satın alındığını öğrendiğimi söyledim. O da bana, 'Evet evet biliyorum zaten' dedi. Bu konu bu şekilde kapandı. Daha sonra da bu konu üzerine konuşmadık" ifadelerini kullandı.

3 İSİM DE İFADEYE ÇAĞIRILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ofise para getirdikleri saptanan, CHP'li Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsümbül, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'yi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık ayrıca, görüntülerde ofise para getirdiği saptanan bir kişinin daha kimliğini saptadı. O kişinin Karsal Örme isimli şirketin sahibinin şoförü Servet Aydın olduğu belirlendi. Aydın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.