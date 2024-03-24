Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay para taşıdık

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'deki kayıtdışı para sayma skandalıyla ilgili soruşturma sürerken şüpheli veya tanık sıfatıyla savcılığa verilen ifadeler her geçen gün yeni bir bilinmezi daha gün ışığına çıkarıyor. Bugüne kadar avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde tespit edilenlerin çoğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yol arkadaşım' dediği isimler çıktı. SABAH, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra savcılığa tanık sıfatıyla ifade veren işadamı Hasan Şenyurt'la konuştu. Şenyurt İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın "6 ay boyunca çakarlı arabayla para taşıdık. Çantayı bir açtım silme euro, dolar" dediği ses kaydını savcılıkla paylaştı. İşte Şenyurt'un iddiaları:Kayıtta bahsedilen Kültür A.Ş.'de elden ihalelerle gelen paralar. Ortada kayıtdışı para var. 6 ay boyunca çanta çanta milletin parasını taşıdılar. 200 milyon lirayı aşkın olduğu ifade ediliyor.O dönem İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nin başında Serdal Taşkın vardı. Paralar İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındı.Köksal'a çakar tahsisi, İETT'nin milyarlarca liralık bakım onarım ihalesinin mali müşavirliğini yaptığı şirkete verilen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından yapıldı.Para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla hemen savcılığa gittim. Serdal Taşkın, İmamoğlu'nun yakın dostu olduğu için Kültür A.Ş.'ye atanmıştı.İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki tüm etkinliklerin ihalesini verdiği şirket sahibi Serdal Taşkın'ı Ağustos 2019'da Kültür A.Ş.'nin başına getirdi. CHP'nin İstanbul İl binasının satın alınması sırasında para sayma görüntülerinin tarihinin de 2019 olması dikkat çekiyor. Taşkın, 2015'ten 2019'a kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı halde parasını aldığı iddia edilmişti.2021'de İstanbul'da emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada Köksal'ın ultra lüks çakarlı arabasına plaka tahsisini yapan ismin Ekrem İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği CHP'li Özgür Karabat olduğu ortaya çıkmıştı.Hüseyin Köksal'ın adı, bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yaptı.