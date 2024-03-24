Para sayma soruşturmasında “tanık” işadamı Sabah’a konuştu: Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay para taşıdık
İBB Başkanı'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıtdışı para skandalıyla ilgili soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. İşadamı Hasan Şenyurt, elindeki bir ses kaydını savcılıkla paylaştı. Kayıtta İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü "Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı" diyor.
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