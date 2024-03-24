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Giriş Tarihi: 24.3.2024 21:26 Son Güncelleme: 24.3.2024 21:27

CHP’li Zeydan Karalar’dan bölücü söylem: Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada bölücü bir söylemde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar, daha sonra "Yayını kesin bunu yayınlamayın" ifadelerini kullandı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan bölücü söylem: Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Zeydan Karalar yine büyük bir skandala imza attı.

Seçim çalışmaları için Adana'da bir mitingde konuşan Zeydan Karalar, tam anlamıyla bölücülük yaptı. Konuşması sırasında "Derler ki sizin kardeşinizim. Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" sözlerini kullanan Karalar, yaptığı skandal açıklamanın ardından "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulundu.

ÜLKÜCÜ BELEDİYE BAŞKANI'NA AYRIMCILIK YAPTI

Karalar, Arap kökenli olan MHP'li Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u kast ederek bu çirkin ifadeleri kullandı. 2024 Yerel Seçimleri'nde de tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olan Topuz'un "Ülkücü" kimliği üzerinden Karalar'ın yaptığı bu skandal açıklama büyük tepki çekti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "ASLA DEM PANKARTLARINI İNDİRMEM" DEMİŞTİ

Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.

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CHP’li Zeydan Karalar’dan bölücü söylem: Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz
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