SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi

CANAN KAFTANCIOĞLU İFADE VERMİŞTİ

Paraların sayıldığı ofisin sahibi Gökhan Taşkapan 'bilgi sahibi' olarak fade verirken son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.