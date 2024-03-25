SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturma kapsamında CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş, eski sahibi Ali Rıza Braka, ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi
3 İSİM DAHA İFADE VERDİ
Genişletilen soruşturma kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.