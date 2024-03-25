Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi
Giriş Tarihi: 25.3.2024 16:12 Son Güncelleme: 25.3.2024 16:32

SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor. İfadeye çağrılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturma kapsamında CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş, eski sahibi Ali Rıza Braka, ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.

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CANAN KAFTANCIOĞLU İFADE VERMİŞTİ
Paraların sayıldığı ofisin sahibi Gökhan Taşkapan 'bilgi sahibi' olarak fade verirken son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi

3 İSİM DAHA İFADE VERDİ

Genişletilen soruşturma kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

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SON DAKİKA | Soruşturma genişletildi! CHP para sayma skandalında 3 isim daha ifade verdi
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