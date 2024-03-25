Vatana ve millete adanmış bir ömür

Türkiye'de siyaset tarihinin en önemli isimlerinden bir olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15'inci yılında rahmetle anılıyor. Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramanmaraş Çağlayancerit mitingine katılan Muhsin Yazıcıoğlu, sonrasında Yozgat'a gitmek üzere helikoptere bindi. Ancak helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi.Yazıcıoğlu'nun yakın dava arkadaşı Mahir Damatlar, "Muhsin başkan yürüyen bir davaydı. Derin bir fikirleri olan insandı. Bir davanın sevdalısıydı. Bir kabiliyet abidesiydi. Mütevazi bir kişiliği vardı. Yanına gelip de bir şey isteyip boş dönen biri olmamıştır. Cömert bir insandı. Muhsin Başkan güzel bir insandı. Bunun içine birçok şeyi sığdırabiliriz. Erzurum'un dadaşı, Sivas'ın yiğidosu, Çankırı'nın yareni. Ne derseniz yakışırdı. Söz verdiği bütün sözlerini tuttu. Hep doğru konuştu. Emanete hıyanet etmedi. Muhsin başkanın bayrak sevgisi kelimelerle ifade edilemez. Başkanın vatan anlayışı Edirne'den başlayın Kars'ta bitmiyordu. Onun gönül coğrafyası uçsuz bucaksızdı. Doğu Türkistan ve Filistin için ağlayabilirdi. Nerede bir mazlum varsa acısını yüreğinde hissederdi" dedi.