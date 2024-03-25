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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Vatana ve millete adanmış bir ömür

Elim bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında rahmetle anılıyor. Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, “Yürüyen bir davaydı. Derin fikirleri olan insandı. Bir kabiliyet abidesiydi. Mütevazi bir kişiliği vardı” diye konuştu

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Vatana ve millete adanmış bir ömür
Türkiye'de siyaset tarihinin en önemli isimlerinden bir olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15'inci yılında rahmetle anılıyor. Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramanmaraş Çağlayancerit mitingine katılan Muhsin Yazıcıoğlu, sonrasında Yozgat'a gitmek üzere helikoptere bindi. Ancak helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi.




"BİR DAVANIN SEVDALISIYDI"
Yazıcıoğlu'nun yakın dava arkadaşı Mahir Damatlar, "Muhsin başkan yürüyen bir davaydı. Derin bir fikirleri olan insandı. Bir davanın sevdalısıydı. Bir kabiliyet abidesiydi. Mütevazi bir kişiliği vardı. Yanına gelip de bir şey isteyip boş dönen biri olmamıştır. Cömert bir insandı. Muhsin Başkan güzel bir insandı. Bunun içine birçok şeyi sığdırabiliriz. Erzurum'un dadaşı, Sivas'ın yiğidosu, Çankırı'nın yareni. Ne derseniz yakışırdı. Söz verdiği bütün sözlerini tuttu. Hep doğru konuştu. Emanete hıyanet etmedi. Muhsin başkanın bayrak sevgisi kelimelerle ifade edilemez. Başkanın vatan anlayışı Edirne'den başlayın Kars'ta bitmiyordu. Onun gönül coğrafyası uçsuz bucaksızdı. Doğu Türkistan ve Filistin için ağlayabilirdi. Nerede bir mazlum varsa acısını yüreğinde hissederdi" dedi.
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Vatana ve millete adanmış bir ömür
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