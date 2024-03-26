Muharrem İnce’den Özgür Özel’e: ’Sen bilmezsin o dönemler çıraktın’

"O DÖNEMLER ÇIRAKTIN"

Bunun üzerine İnce'den yanıt gecikmedi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şöyle tepki gösterdi:

"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın.