CHP'de aktörler değişiyor, yaşananlar değişmiyor! Yeni 'Gel Bakalım Muharrem' vakası: Çırağım Özgür Özel!

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in skandal gaf ve açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken partisinin Sinop İskele Meydanı'nda düzenlendiği mitinge katılan Özel'i adeta şoke eden bir olay yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Özel'i kürsüye davet ederken alay edercesine, "Benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu duruma sosyal medyada; 'Yeni Gel Bakalım Muharrem Vakası' yorumları yapıldı.