Örgüt paçavrası açtılar derslerini aldılar

Belçika'nın Leuven kentinde düzenlen bir etkinliğe katılan terör örgütü PKK yandaşları, ardından Heusden-Zolder kasabasında arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle konvoy halinde tur attı. Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı cadde de provokasyona soyunan teröristler, saldırdığı Sabri Akarsu adındaki bir Türk gencini ağır yaraladı. Eylemini daha da artıran Belçika'daki teröristler, Türklerin park halindeki araçlarına saldırdı.SALDIRGANLARI takip eden Türkler polisin kordon altına aldığı evin önünde toplanarak terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. PKK bayraklarını ateşe verdi. Türkler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Heusden- Zolder belediyesinde bir kriz merkezi de oluşturuldu. Houthalen- Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans,"Elimizdeki bilgilere göre konvoy esnasında Kürt göstericiler bir Türk gencinin üzerine saldırdı. Bu haber mahallelerde yangın gibi yayıldı. Sonrasında bu olaylar gelişti" dedi.Heusden- Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu. Gül, devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini söyledi.SABRİ Akarsu adındaki Türk genci ile bazı diğer Türklerin terör örgütü yandaşlarının bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı haberini alan çok sayıda Türk asıllı vatandaşlar sokaklara inerek, teröristlere müdahale etti. Ellerinde sopalarla Türklere saldırmak için Heusden-Zolder kasabasında toplanan terör örgütü PKK yandaşları ile terör örgütü PKK lehine slogan atan Türkler arasında çıkan arbede sonrası tansiyon yükseldi. Türk vatandaşları önüne gelen PKK yandaşlarını kovalamaya başladı. 40 saldırgan, Kolder sokağında bir eve saklandı.