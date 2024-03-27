Son dakika! Belçika Başbakanı: PKK provokasyonları tolere edilemez

Son dakika... Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinde olaylar çıkaran terör örgütü PKK destekçileri ile ilgili bir açıklamada bulundu. De Croo "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadelerini kullandı.