Son dakika! Belçika Başbakanı: PKK provokasyonları tolere edilemez

Son dakika... Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinde olaylar çıkaran terör örgütü PKK destekçileri ile ilgili bir açıklamada bulundu. De Croo "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadelerini kullandı.
BAKAN FİDAN: PKK BU KEZ KENDİSİNE MÜSAMAHA GÖSTEREN ÜLKELERDE TERÖR ESTİRİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" dedi.
TERÖR DESTEKÇİLERİNDEN BELÇİKA'DA TAŞKINLIK!
Terör örgütü PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkardı, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırdı. Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.
Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi. Terör destekçileri 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı da yaralamıştı.
Başkan Erdoğan'dan Belçika'da PKK'lıların yaraladığı Türk gencine geçmiş olsun telefonu
BAŞKAN ERDOĞAN: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Başkan Erdoğan da söz konusu olaylarda yaralanan Türk genci Efe Tapmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş ve sürecin takipçisi olacaklarını söylemişti.