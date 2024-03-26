Başkan Erdoğan'dan Belçika'da PKK'lıların yaraladığı Türk gencine geçmiş olsun telefonu
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
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