Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’nde önemli açıklamalar

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kocaeli'ni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Adın Koca, gölün yüce, güzelsin bir uçtan bir uca. Dilimdesin Kocaeli.

14 ve 28 Mayıs'taki seçimler güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 54 oy oranına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bunu yukarıya taşımaya var mıyız? İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek.

Kocaeli tercihini çok net bir şekilde, cumhur ittifakından, gerçek belediyecilikten yana yapacak.

Kocaeli sanayinin, ticaretin şehri Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kadame, kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Türkiye'nin tamamını cumhur ittifakının renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabbim sizlerden razı olsun.

Emniyet'ten rakamları aldım. Şu anda meydanda 85 bin vatandaşım var.