Başkan Erdoğan'dan Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar | Video

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Seferberlik anlayışıyla hükümet ve yerel yönetimler el ele vererek bu süreci işbirliği içerisinde yürütmeliyiz. Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Siyasi parti gözetmeksizin, milletimizin de bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.